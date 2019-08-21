29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7336
  • 6,3642
  • 275.986
  • 96290.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistan yönetimi, ülke tarihinde ilk defa, kadınların erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemelerin uygulanmasına başlandığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pasaport ve Medeni Hal İdareleri ile bunların ülke genelindeki şubelerinde söz konusu düzenlemeler uygulamaya konuldu. Yetkili, yeni düzenlemelerle ilgili soruları olanların ilgili makamlarla irtibata geçmesini istedi.
 
Suudi Arabistan'da 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, kadınlara, baba, eş, erkek kardeş ve hatta oğulları gibi erkek vasilerin izni olmaksızın pasaport çıkarma ve yurt dışına seyahat etme konusunda erkeklere tanınan hakların aynısının tanınması öngörülmüştü.
 
Söz konusu düzenlemelerin öncesinde kadınlar (hangi yaş grubundan olursa olsun) ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurt dışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.
 
Yine aynı düzenlemeler, evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkını da veriyor.

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteoroloji uyardı... O illerimize kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Meteoroloji uyardı... O illerimize kuvvetli yağışlar geliyor

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

Terörün finans kaynağına dev darbe!

Terörün finans kaynağına dev darbe!

Konut dipten döndü hedef 1 milyon satış

Konut dipten döndü hedef 1 milyon satış

Son dakika... İşte canlı bombanın saniye saniye yakalanma anı

Son dakika... İşte canlı bombanın saniye saniye yakalanma anı

Kadıköy'de PKK vahşeti: Sırtından bıçakladılar

Kadıköy'de PKK vahşeti: Sırtından bıçakladılar

Katliam gibi kavga: 5 ölü 8 yaralı!

Katliam gibi kavga: 5 ölü 8 yaralı!

ATM'lerdeki sahte paralara dikkat! Güvenlik açığı mı var?

ATM'lerdeki sahte paralara dikkat! Güvenlik açığı mı var?
 

POPÜLER HABERLER

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Jandarma Genel Komutanı açıkladı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı açıkladı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Tırpanla ot biçip taş kaldırıyor! Şampiyonaya böyle hazırlanıyor...

Tırpanla ot biçip taş kaldırıyor! Şampiyonaya böyle hazırlanıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA