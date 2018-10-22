Suudi Büyükelçi Alman Dışişleri Bakanlığına davet edildi

Almanya, Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisini ortak bir toplantıya katılmak üzere Dışişleri Bakanlığına davet etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ortak toplantıda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yansımaların ele alınacağı ifade edildi. Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığında kısa bir konuşma yapılması bekleniyor” denildi.