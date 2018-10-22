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Suudi Büyükelçi Alman Dışişleri Bakanlığına davet edildi

Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının yansımalarını görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

  • İHA
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Almanya, Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisini ortak bir toplantıya katılmak üzere Dışişleri Bakanlığına davet etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ortak toplantıda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yansımaların ele alınacağı ifade edildi. Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığında kısa bir konuşma yapılması bekleniyor” denildi.

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