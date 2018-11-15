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'Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç olduğunu kabul ediyoruz'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 'Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz.' dedi.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz." dedi.
 
Cubeyr, "Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahale çabalarını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Cubeyr, "Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. 

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