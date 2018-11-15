'Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç olduğunu kabul ediyoruz' Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 'Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz.' dedi.