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Gazeteci El-Jasser'in Suudi yetkililer tarafından işkence edilerek öldürüldüğü iddia edildi

Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltındayken işkence görüp sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

  • star.com.tr
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New Khaleej haber sitesinin insan hakları aktvistlerine dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltındayken işkence görüp sonrasında hayatını kaybettiği iddia etti.

El jasser, Suudi makamları tarafından, Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden Twitter hesabı Kashkool'u yönetmekle suçlanarak mart ayında gözaltına alınmıştı.
 
 
 
Middle East Monitor'un aktardığına göre, Suudi yetkililer, Twitter'daki hesabın yöneticisinin Al-Jasser olduğunu, Twitter’ın Dubai'de bulunan ofisindeki casusları sayesinde belirledi.
 
Haberde isimsiz kaynakların aktardığı bilgilere göre, bu casuslar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski sosyal medya danışmanı Suud El-Kahtani tarafından kurulan Suudi Siber Ordusunun bir parçası olarak kabul ediliyor.
 
Suud El-Kahtani sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajda, Twitter'daki sahte isimlerin, hesapların arkasındaki asıl kişileri Suudi yetkililerden koruyamayacağını söylemişti.

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