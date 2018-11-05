Gazeteci El-Jasser'in Suudi yetkililer tarafından işkence edilerek öldürüldüğü iddia edildi

New Khaleej haber sitesinin insan hakları aktvistlerine dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci ve yazar Turki Bin Abdul Aziz El-Jasser'in gözaltındayken işkence görüp sonrasında hayatını kaybettiği iddia etti.

El jasser, Suudi makamları tarafından, Suudi yetkilileri ve kraliyet ailesinin işlediği insan hakları ihlallerini ifşa eden Twitter hesabı Kashkool'u yönetmekle suçlanarak mart ayında gözaltına alınmıştı.

🔴 Authorities believe that the writer Turki bin Abdul Aziz al-Jasser (TurkialjasserJ) is the Twitterati KASHKOOL (coluche_ar), private #Saudi security sources asserted to us. The source confirmed what ALQST tweeted about using personal information in Jasser's PC to blackmail him pic.twitter.com/qkNmZe0e2w — Prisoners of Conscie (@m3takl_en) 18 Mart 2018

Middle East Monitor'un aktardığına göre, Suudi yetkililer, Twitter'daki hesabın yöneticisinin Al-Jasser olduğunu, Twitter’ın Dubai'de bulunan ofisindeki casusları sayesinde belirledi.

Haberde isimsiz kaynakların aktardığı bilgilere göre, bu casuslar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski sosyal medya danışmanı Suud El-Kahtani tarafından kurulan Suudi Siber Ordusunun bir parçası olarak kabul ediliyor.

Suud El-Kahtani sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajda, Twitter'daki sahte isimlerin, hesapların arkasındaki asıl kişileri Suudi yetkililerden koruyamayacağını söylemişti.