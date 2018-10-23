Suudi Kralı Selman: Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışana her kim olursa olsun hesap sorulacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud başkanlığında toplanan Suudi kabinesi, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklamada bulundu.

Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etmişti.

Suudi Arabistan'dan yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.