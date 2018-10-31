Suudi Savcı Ma'cib'in Suudi muhalifler hakkında idam istediği ortaya çıktı

Suudi Arabistanlı yetkililerce planlı bir şekilde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen Savcı Ma'cib hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Veliaht Prens İbn Selman 2017 yılında amcası Muhammed bin Nayef'i görevden almış ve çok sayıda prens ve muhalifi tutuklamak için harekete geçmişti.

İbn Selman başa geldikten sonra Başsavcı olan Ma'cib milyonlarca dolarlık "yolsuzluk operasyonunu" yönetmiş ve çok sayıda Suudi zenginin mal varlığına el koymuştu.

Yolsuzluk operasyonu ile birlikte çok sayıda muhalif davetçi ve alim de tutuklanarak hapse konmuştu. Dünyaca ünlü Selman el Avde'de tutuklananlar arasında yer almış hatta hapishanedeyken açlık grevine başlamıştı.

MA'CİB İDAMINI İSTEDİ

Selman el Avde'nin oğlu Abdullah Avde Ma'cin'in Kaşıkçı cinayeti sonrası İstanbul'a geleceğinin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada babası Selman el Avde hakkında idam isteyen kişinin de yine Başsavcı Ma'cib olduğunu açıkladı.