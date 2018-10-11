Suudilere, Çavuşoğlu’ndan iş birliği çağrısı

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Irak’ta konuşan Çavuşoğlu, “Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan’la da yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan’ın da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünya ile paylaşmış olacağız” dedi.

TRUMP’A YALANLAMA

Öte yandan, Türkiye’ye müfettiş gönderdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’a dışişleri kaynaklarından yalanlama geldi. AA’ya bilgi veren kaynaklar “Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil” diye konuştu.