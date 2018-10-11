Suudilere, Çavuşoğlu’ndan iş birliği çağrısı
Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine patlak veren krizi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Riyad yönetimine iş birliği yapmaları için çağrıda bulundu.
Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Irak’ta konuşan Çavuşoğlu, “Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan’la da yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan’ın da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünya ile paylaşmış olacağız” dedi.
TRUMP’A YALANLAMA
Öte yandan, Türkiye’ye müfettiş gönderdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’a dışişleri kaynaklarından yalanlama geldi. AA’ya bilgi veren kaynaklar “Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil” diye konuştu.
ABD Senatosu’ndan Başkan’a Kaşıkçı baskısı
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında “Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası” kapsamında soruşturma açması ve sorumlularına yaptırım uygulanması talebinde bulundu. Trump’a Kaşıkçı ile ilgili mektup gönderen Komite, “Sayın Kaşıkçı’ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Kentucky Senatörü Rand Paul de The Atlantic dergisi için kaleme aldığı makalede Trump’a Kaşıkçı sağ olarak geri dönene kadar Suudilere askeri yardımların kesilmesi çağrısında bulundu.
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