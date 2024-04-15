Tahran, ABD'de zayıflayan İsrail desteğini güçlendirdi

Suriye'de konsolosluğunu bombalayan İsrail'e 'Gerçek Vaat Operasyonu' başlatan İran, 300'den fazla İHA ve balistik füzeyle saldırdı. İsrail genelinde sirenler çalarken, gökyüzünde patlamalar yaşandı. ABD, İngiltere ve Ürdün'ün desteğiyle füzeler İsrail dışında etkisiz hale getirildi. Dünyadan itidal çağrısı yapıldı.

İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği saldırının ardından günlerdir beklenen misilleme önceki gece gerçekleşti. Tahran yönetimi yüzlerce balistik füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldı.

GÖKYÜZÜNDE PATLAMA

İran'ın başlattığı saldırının ardından İsrail alarma geçti. Başbakan Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni topladı. İnsansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu. İsrailliler sığınaklara inerken İran'ın 331 füze ve İHA fırlattığı bildirildi. Bu drone ve füzelerin yüzde 97'sinin imha edildiği bildirildi.

DESTEĞE KOŞTULAR

Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahalarını kapatırken, İsrail'e ABD ve İngiltere'den destek geldi. Suriye-Ürdün sınırındaki iki üste konuşlanan ABD güçleri, İran'a ait yüzlerce hava savunma füzesi ile onlarca insansız hava aracını hedef aldı. İran'a ait bazı füze ve İHA'ların İsrail'e ulaşmadan, Irak-Suriye sınırında düşürüldüğü açıklandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki İngiliz uçaklarının İsrail'e destek için gece boyu uçtuğu ileri sürüldü. Ürdün'e ait savaş jetleri de devreye girdi. Onlarca İran İHA'sının Ürdün hava sahası içerisinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İsrail, saldırılarda ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu. Can kaybı yaşanmadığı, 1 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

SALDIRI 5 SAAT SÜRDÜ

ABD, İngiltere ve Ürdün'ün, füzelerin durdurulmasına yardım ettiğini açıklandı. Kaynaklar, Ürdün Vadisi'nin üzerinden Kudüs yönüne doğru ilerleyen insansız hava araçlarının havada düşürüldüğünü söyledi. CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili ise İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.