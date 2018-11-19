İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Şahsuni, "Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12'nci sırada yer alıyor." dedi.

Hava kirliliğinin insan sağlığına en fazla zarar veren çevre sorunu olduğunu kaydeden Şahsuni, "Hava kirliliği dünyada ölüm nedenleri bakımından 4'üncü, kalp krizi, beyin kanaması ve akciğer kanserine yakalanma nedenlerinde ise 2'nci sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Dünyada insanların yüzde 90'ının normal standartların üzerinde hava kirliliği bulunan bölgelerde yaşadığına işaret eden Şahsuni, "22 mikrogram/metreküp üzerinde hava kirliliği olan yerlerde yaşayan insanlar, günde bir veya iki adet sigara içmiş gibi oluyor." şeklinde konuştu.

Kış günlerinde Tahran başta olmak üzere İran'da birçok şehirde okullar sık sık tatil ediliyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).