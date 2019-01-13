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Tahran reaktöründe zenginleştirilmiş modern yakıt kullanılacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, "İran, ilk defa Tahran reaktöründe kullanılacak yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesini başlattı." dedi.
 
Salihi, Tahran'daki tıbbi araştırma reaktöründe bugüne kadar eski yakıt kullanıldığını, "yeni nesil yakıt" kullanımına geçmenin üretime olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, Arak reaktöründe, nükleer tıp alanında dokudaki biyokimyasal değişiklikleri göstererek metabolik ve fonksiyonel bilgi sağlayan bir görüntüleme yöntemi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) için gerekli olan oksijen 18'i yüzde 95 saflıkta ürettiklerini kaydetti.

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