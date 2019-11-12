22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7754
  • 6,3651
  • 270.907
  • 103846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey, "Tahran Hava Kirliliğiyle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, Tahran merkez ile Veramin, Pişva, Pakdeşt ve Şehrirey ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi." dedi.
 
Bendpey, Tahran'ın 10 noktasında hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpü geçtiğini sözlerine ekledi. 
 
- TAHRAN HAVA KİRLİLİĞİNDE DÜNYA GENELİNDE İLK 12’DE
 
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
 
Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.
 
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
 
0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Denizde korkutan tehlike! Akdeniz'den sonra Marmara ve Karadeniz'e sıçradı

Denizde korkutan tehlike! Akdeniz'den sonra Marmara ve Karadeniz'e sıçradı

Solunum güçlüğü çekiyordu... Gerçek hastanede ortaya çıktı

Solunum güçlüğü çekiyordu... Gerçek hastanede ortaya çıktı

İmam baba için en acı gün

İmam baba için en acı gün
 

POPÜLER HABERLER

´Bize gözdağı vermeye kalkmayın´ dedi, AB´yi uyardı: Müzakereler bir anda bitebilir

´Bize gözdağı vermeye kalkmayın´ dedi, AB´yi uyardı: Müzakereler bir anda bitebilir

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Dünyanın en pahalı yedekleri

Dünyanın en pahalı yedekleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA