Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil edildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey, "Tahran Hava Kirliliğiyle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, Tahran merkez ile Veramin, Pişva, Pakdeşt ve Şehrirey ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi." dedi.

Bendpey, Tahran'ın 10 noktasında hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpü geçtiğini sözlerine ekledi.

- TAHRAN HAVA KİRLİLİĞİNDE DÜNYA GENELİNDE İLK 12’DE

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).