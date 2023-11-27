Tajani'den Bakan Fidan paylaşımı: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Tajani, Barselona'da yapılan Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin "X" platformunda bir paylaşımda bulundu.

Tajani, "Türk Bakan Hakan Fidan ile mükemmel bir görüş alışverişi yaptık. İtalya ve Türkiye, bölgede barış ve istikrar hedefi doğrultusunda işbirliği yapmak istiyor. Gerilimin azaltılmasını teşvik etmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin Barselona'daki temasları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Tajani'nin ilk rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu karşıladığı ve bunun (İsrail ve Hamas arasındaki) çatışmanın geleceği açısından büyük önem taşıyan diplomatik bir sonuç olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Tajani'nin sürdürülebilir çözüm için İsrail-Filistin sürecinin yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Tajani-Fidan görüşmesine dair şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmede, askeri operasyonların tüm gücüyle yeniden başlaması halinde, Gazze'deki insani durumun ve yerinden edilmiş kişilerin durumunun daha kötüleşebileceğine dair güçlü endişeler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, insani araların daha uzun süreli, yapısal ve tekrar eden bir halde olması için çabaların birleştirilmesi önemlidir."