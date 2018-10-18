Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Taliban ajanından NATO’ya kurşun 

Afganistan’da cumartesi günü düzenlenecek genel seçimler öncesi, Taliban sansasyonel bir suikast eylemi gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kandahar Valiliği’ne sızan ve koruma görevlisi olarak çalışan bir Taliban ajanı, Afgan polisi ile NATO komutanlarının düzenlediği seçim güvenliği toplantısına saldırdı. El Cezire’nin haberine göre, ajanın açtığı ateş sonucu Kandahar’da Taliban’a kan kusturan Afgan Polis Şefi Abdül Razik öldü, 2 ABD askeri de yaralandı. Toplantıda bulunan NATO’nun Amerikalı komutanı Scott Miller’ın yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, El Cezire’ye bilgi veren bir güvenlik yetkilisi “Saldırı sırasında Polis Şefi Razik, NATO görevini icra eden yabancı askerlere eşlik ediyordu” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uşi Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 18 Ekim 1912

Uşi Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 18 Ekim 1912

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA