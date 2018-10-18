Taliban ajanından NATO’ya kurşun 

Kandahar Valiliği’ne sızan ve koruma görevlisi olarak çalışan bir Taliban ajanı, Afgan polisi ile NATO komutanlarının düzenlediği seçim güvenliği toplantısına saldırdı. El Cezire’nin haberine göre, ajanın açtığı ateş sonucu Kandahar’da Taliban’a kan kusturan Afgan Polis Şefi Abdül Razik öldü, 2 ABD askeri de yaralandı. Toplantıda bulunan NATO’nun Amerikalı komutanı Scott Miller’ın yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, El Cezire’ye bilgi veren bir güvenlik yetkilisi “Saldırı sırasında Polis Şefi Razik, NATO görevini icra eden yabancı askerlere eşlik ediyordu” dedi.