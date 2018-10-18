Taliban ajanından NATO’ya kurşun
Afganistan’da cumartesi günü düzenlenecek genel seçimler öncesi, Taliban sansasyonel bir suikast eylemi gerçekleştirdi.
Kandahar Valiliği’ne sızan ve koruma görevlisi olarak çalışan bir Taliban ajanı, Afgan polisi ile NATO komutanlarının düzenlediği seçim güvenliği toplantısına saldırdı. El Cezire’nin haberine göre, ajanın açtığı ateş sonucu Kandahar’da Taliban’a kan kusturan Afgan Polis Şefi Abdül Razik öldü, 2 ABD askeri de yaralandı. Toplantıda bulunan NATO’nun Amerikalı komutanı Scott Miller’ın yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, El Cezire’ye bilgi veren bir güvenlik yetkilisi “Saldırı sırasında Polis Şefi Razik, NATO görevini icra eden yabancı askerlere eşlik ediyordu” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.