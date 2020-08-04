AA 04 Ağustos 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 14:31

Taliban Katar Ofisi Sözcüsü Suheyil Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beradar ve Pompeo'nun dün video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu.

Şahin, Beradar ve Pompeo'nun görüşmede Afgan barış sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede Afgan hükümetiyle Taliban arasında devam eden mahkum takasının konuşulduğunu aktaran Şahin, ayrıca Afganlar arası müzakerelerin başlaması konusunun da masaya yatırıldığını belirtti.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'daki savaşı sona erdirmek üzere bir anlaşma imzalanmıştı.