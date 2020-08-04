İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 14 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,975
  • EURO
    8,2236
  • ALTIN
    441.592
  • BIST100
    1109.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban liderlerinden Beradar ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo video konferans yoluyla görüştü
Dünya

Taliban liderlerinden Beradar ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo video konferans yoluyla görüştü

Taliban'ın Katar Ofisi Başkanı Molla Abdul Gani Beradar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo video konferans yoluyla görüşerek, Afgan barış sürecindeki son durumu ele aldı.

AA04 Ağustos 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 14:31
ABONE OL

Taliban Katar Ofisi Sözcüsü Suheyil Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beradar ve Pompeo'nun dün video konferans yoluyla görüştüğünü duyurdu.

Şahin, Beradar ve Pompeo'nun görüşmede Afgan barış sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede Afgan hükümetiyle Taliban arasında devam eden mahkum takasının konuşulduğunu aktaran Şahin, ayrıca Afganlar arası müzakerelerin başlaması konusunun da masaya yatırıldığını belirtti.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'daki savaşı sona erdirmek üzere bir anlaşma imzalanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.