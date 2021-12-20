İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2345
  • EURO
    14,9237
  • ALTIN
    754.576
  • BIST100
    2056.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taraftarları, Kovid-19 aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
Dünya

Taraftarları, Kovid-19 aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozunu olduğunu söyleyince, taraftarlarının tepkisiyle karşılandı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 22:53 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:53
ABONE OL

Trump, eski Fox News Sunucusu Billy O'Reilly'nin hazırlayıp sunduğu canlı röportaj programının Dallas'ta düzenlenen bölümüne konuk oldu.

O'Reilly'nin "Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu oldunuz mu?" sorusuna Trump, "Evet, onu da oldum." yanıtını verdi.

Trump'ın yanıtı üzerine programı canlı izlemeye gelen seyirciler, Trump'ı yuhalamaya başladı. Trump ise kalabalığı "Hayır hayır yapmayın." diyerek yatıştırmaya çalıştı.

ABD'de uygulanan aşı zorunluluklarına karşı çıkan Trump, diğer yandan ABD'de aşı geliştirilmesinin kendi başarısı olduğunu belirtiyor ve halkı aşıya teşvik ediyor.

Trump yanlıları ve Cumhuriyetçiler, ülkede aşı olmayı reddeden grubun da çoğunluğunu oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.