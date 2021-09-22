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Dünya

Tarihte bir ilk: ABD gemisi kritik limana demirledi

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait hızlı sevkiyat gemisinin ilk kez Lübnan'a ait deniz üssüne demir attığı duyuruldu.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 23:38 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:38
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'nin "Choctaw County" adlı gemisinin Lübnan'ın kara sularında demirlediği ve bunun tarihte ilk defa yaşandığı belirtildi.

Geminin dün itibarıyla Lübnan ordusuna ait üsse ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, hedefin ise ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) öncülüğünde Lübnan Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin bölge güvenliği ve istikrarı kapsamında artırılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmenin ardından Lübnan donanmasının kapasitesinin artırılması kapsamında ayrıca uluslararası katılımla bir konferans düzenlenmesinin de planlandığı kaydedildi.

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