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Dünya

Tartışmalı seçim yasası onaylandı

Irak Meclisi'nde, tartışmalara neden olan yeni seçim yasa tasarısı onaylanarak yasalaştı.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 03:02 - Güncelleme:
Tartışmalı seçim yasası onaylandı
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Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen oturumda yeni seçim yasasının kabul edildiği bildirildi.

TARTIŞMALI YENİ YASA

Irak'ta hükümet ortağı Şii, Sünni ve Kürt partilerin hazırladığı yeni seçim yasasıyla, "çoklu seçim bölgesi" sisteminden, "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine geri dönülecek.

Bazı küçük siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri, iktidar partilerinin işine yarayacağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkmıştı.

Siyasetten çekilen Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ve Şiilerin en büyük merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin de seçim yasasında eskiye dönüşe karşı çıktığı biliniyor.

Irak'ta "çoklu seçim bölgesi" sistemi ilk kez 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerde uygulanmıştı. Bu sistemle özellikle İran destekli Şii partiler oy kaybına uğramıştı.

Irak'ın başkenti ve güney illerinde bu seçim yasasına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

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