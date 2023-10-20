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Dünya

Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, 'Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz.' dedi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 19:42 - Güncelleme:
Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz
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Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılan Tatar, öğrencilere ilk dersi verdi.

Tatar derste, Filistin'de her gün gerçekleşen saldırı ve ölümlerin kendilerine Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, Filistin'de olanların güvenlik, huzur ve barışın önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Gazze'de yaşanan çatışmalardan duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Tatar, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz. Umarım en kısa zamanda saldırılar, çatışmalar ve ölümler son bulur. En büyük temennimiz budur." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da yakın coğrafyadaki savaşın bir an önce son bulmasını dileyerek, öğrencileri için başarı dolu bir dönem temennisinde bulundu.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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