Tatar: Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için yaptığı çalışmalar fevkalade önemlidir

Tatar, Ankara'da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ne (TDMMB) ziyarette bulunarak TDMMB Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile de bir araya geldi.

Kendisinin onursal başkan olarak kabul edilmesi dolayısıyla TDMMB'ye teşekkür eden Tatar, bu adımların ve Birliğin çalışmalarının KKTC'yi tanıtma yolunda fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, anavatan ve garantör ülke Türkiye'nin KKTC'nin yeni siyasetini tam anlamıyla savunduğunu işaret ederek "Türkiye'nin kurum ve kuruluşları, kamuoyu ve halkının KKTC'nin artık dünyada kabul görmesi için yaptığınız çağrılar ve çalışmalar bizler için fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bunu hak etmektedir." dedi.

İki devletli, milli, herkesin kabul ettiği ve ulusal çıkarlar bakımından olması gereken bir siyasetin milli siyaset haline geldiğine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi bekası ve güvenliği, aynı zamanda Türkiye'nin kendi güvenliği bakımından fevkalade olumlu bir gelişme olarak bu siyasetin yerini bulduğunu belirtti.

Tatar, küresel izolasyona rağmen KKTC'ye yeni fırsatlar açılmasının ve Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) gözlemci üye statüsünün KKTC'ye yeni kapılar açtığının önemini vurgulayarak TDMMB'nin de çalışmalarının ve projelerinin KKTC'nin gelişmesi için önem arz ettiğini söyledi.

TDMMB'nin çalışmalarının değerli olduğunu ifade eden Tatar, bu proje ve çalışmaların Türkiye, KKTC, diğer Türk devletleri ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk akraba toplulukları için de umut olacağını dile getirdi.

"KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ"



TDMMB Başkanı ve Mamak Belediye Başkanı Köse, TDMMB Genel Kurulunun ardından yeni yönetim kuruluyla çalışmalara başladıklarını belirterek, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a TDMMB Onursal Başkanlığı tekliflerini kabul etmesi nedeniyle teşekkür etti.

Köse, TDMMB'nin Türk dünyasının birlik ve beraberliği yolunda hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş uluslararası bir STK olduğunu, 36 ülkedeki temsilcilikleriyle mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet gösteren uluslararası STK'ler arasında Türk dünyasının en etkin otoriteleri arasında yerini aldığını ifade etti.

TDMMB'nin faaliyet ekseninin özellikle Kaşgar'dan Endülüs'e kadar uzanan Türk-İslam coğrafyası olduğunu aktaran Köse, temsilcilerin olduğu ülkelerde Türk dünyası ve akraba topluluklardan gelen bilim insanları ve seçkin kuruluşların katılımıyla bugüne kadar birçok etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Köse, 2 Ekim'de KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyarette kendilerini kabul ettiği için Tatar'a teşekkür ederek "TDMMB olarak Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında dünya toplumlarına çağrıda bulunarak KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet etmiştir. Bu önemli çağrının tüm dünyada yankı bulması ve süreçle KKTC'nin bağımsızlığının tanınması hepimizin ortak beklentisidir." diye konuştu.

TDMMB



2002'de Tüm Mühendisler Birliği olarak kurulan ve 2011'de "Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği" unvanıyla uluslararası sivil toplum teşkilatı statüsü kazanan TDMMB, Türk dünyası ve akraba topluluklarıyla özellikle mühendislik ve mimarlık alanında mesleki faaliyetleri kolaylaştırmayı, meslek ve ülke menfaatleriyle ilgili işlerde kamu ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamayı ve ülkelerin kalkınmasına katkı vermeyi amaçlıyor.