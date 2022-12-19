İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2022 Pazartesi / 26 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,65
  • EURO
    19,788
  • ALTIN
    1074.29
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland donanmasına ait gemi battı: Kayıp 31 denizci aranıyor
Dünya

Tayland donanmasına ait gemi battı: Kayıp 31 denizci aranıyor

Tayland Körfezi'nde Tayland donanmasına ait bir gemi battı. Gemideki 75 denizci kurtarılırken, 31 denizciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
Tayland donanmasına ait gemi battı: Kayıp 31 denizci aranıyor
ABONE OL

Tayland donanmasına ait bir gemi Tayland Körfezi'nde battı. Diğer gemiler ve helikopterler, denizcileri sudan çıkarmak için bölgeye yönlendirildi.

Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu söyledi.

Güçlü rüzgarlar pazar akşamı HTMS Sukhothai korvetinde elektrik sistemini devre dışı bıraktı.

Tayland Kraliyet Donanması, deniz suyunu çıkararak gemiye yardım etmeye çalışmak için mobil pompa makineli üç fırkateyn ve iki helikopter gönderdi, ancak kuvvetli rüzgarlar nedeniyle görev yarıda kaldı.

Güç kaybı nedeniyle daha fazla deniz suyu çeken gemi yan yatarak battı.

Olay, savaş gemisinin Prachuap Khiri Khan eyaletinin Bangsaphan ilçesindeki iskeleden 32 kilometre uzakta denizde devriye gezdiği sırada meydana geldi.

  • Tayland donanması
  • gemi
  • kayıp

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.