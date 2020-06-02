İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8108
  • EURO
    7,581
  • ALTIN
    380.472
  • BIST100
    107266
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland'da bir hafta sonra Kovid-19'dan ilk ölüm yaşandı
Dünya

Tayland'da bir hafta sonra Kovid-19'dan ilk ölüm yaşandı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.

AA02 Haziran 2020 Salı 09:32 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 09:32
ABONE OL

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Kovid-19 vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ülkede en son 25 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü.

Tayland hükümeti, Kovid-19 vakalarının azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.