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Tayland, askeri darbeden 5 yıl sonra ülkede düzenlenecek ilk genel seçimlere ilişkin kararname yayımladı

Tayland Kraliyet Sarayı, ülkede ordunun 2014'te iktidara gelmesinden bu yana ilk genel seçimin yapılacağını duyuran bir kararname çıkardı.

  • AA
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Kraliyet Gazetesi'nde yayımlanan genel seçimlere ilişkin kararname, askeri hükümet tarafından hazırlanan seçim yasalarını yürürlüğe koyuyor.

Seçim tarihi, Seçim Komisyonu tarafından 5 gün içinde ilan edilecek.

Kararname, beklendiği gibi ayın başında yayımlanmadığı için seçimin daha önce belirlenen 24 Şubat tarihinde yapılmasına şüpheli bakıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Ulusal Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawakul, geçen ay, komisyonun genel seçim tarihini 24 Şubat 2019 olarak belirlediğini bildirmişti.

Başbakan Prayut Chan-o-cha liderliğindeki cunta hükümeti, seçim tarihinin ilanının hemen ardından siyasi kampanya yasaklarını kaldırmıştı.

Cunta hükümeti siyasi yasakların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı eylülde atmış, siyasi parti örgütlenmelerini serbest bırakmıştı.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilmedi.

Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı bahanelerle ertelemişti.

Tayland Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong, geçen hafta, seçim tarihinin beşinci kez ertelenebileceğine yönelik söylentiler üzerine bir haftada üç kez yapılan seçim yanlısı gösterilere tepki göstermiş ve göstericilere, "Eylemlerinize sınır koymalısınız ve bu sınırı geçmemelisiniz." uyarısını yapmıştı.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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