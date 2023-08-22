Tayland'da eski başbakan 15 yılın ardından döndüğü ülkesinde gelir gelmez karakola götürüldü

Tayland'da 2006'daki askeri darbe sonucu ülkesinden ayrılan ve 15 yıldır sürgün hayatı yaşayan Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra ülkesine döndü. Hakkında çeşitli siyasi suçlardan 10 yıla kadar hapsi istenen ve yakalama kararı bulunan 74 yaşındaki Thaksin, bugün sabah saatlerinde başkent Bangkok'a ulaştı. Bangkok'ta bulunan Don Muang Uluslararası Havalimanı'na özel uçağıyla gelen ve ailesi tarafından karşılanan Thaksin'i destekçileri karşıladı. Thaksin, havalimanı binasından çıkışı sırasında Kral Maha Vajiralongkorn'un anıtı önünde diz çöküp krala geleneksel "Wai" selamı vererek anıta çiçek bıraktı. Havalimanında kendisini bekleyen destekçileriyle bir araya gelen Thaksin, daha sonra polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde hâkim karşısına çıkarılmak üzere karakola götürüldü.

Thaksin Shinawatra'nın yargılandığı siyasi davaların geri çekilmesi için önümüzdeki günlerde özel kraliyet affına başvurması bekleniyor.

THAKSİN'IN KIZININ PARTİSİ MECLİSE GİRİYOR



Eski başbakanın 15 yıl aradan sonra Tayland'a dönüşü ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, Thaksin'in geliş tarihi olarak ülkede parlamento oylamasının yapılacağı ve yeni başbakanın seçileceği tarih olan bugünü seçmesi soru işaretlerine yol açtı. Thaksin'in kızı Paentongtarn Shinawatra, ailesinin desteklediği Pheu Thai (Taylandlılar İçin) Partisi, kurduğu 11 partili yeni koalisyon ile bugün öğle saatlerinde Tayland Parlamentosu'nda başbakanlık oylamasına gidecek. Toplam 141 milletvekili ile koalisyonun en büyük partisi olan Pheu Thai'nin başbakan adayı emlak zengini 60 yaşındaki Srettha Thavisin'in yapılan oylamanın ardından ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

10 AĞUSTOS'TA GELİŞİNİ ERTELEMİŞTİ



Geçtiğimiz 10 Ağustos'ta ülkesine dönmesi beklenen Thaksin, sağlık sorunları nedeniyle dönüşünü ertelemişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Thaksin, "Doktorlarımın tavsiyesi üzerine bazı sağlık kontrollerinden geçmem gerekiyor. Tayland'a dönüşümü iki haftadan fazla sürmeyecek şekilde ertelemek istiyorum. Tarih ve saati daha sonra bildireceğim" demişti.

Tayland siyasi tarihinde iki dönem başbakanlık görevi yürüten 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası yargılanmamak için ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyordu.