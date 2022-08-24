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Dünya

Tayland'da orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan Chan-ocha, görevden uzaklaştırıldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Prayuth Chan-ocha'yı görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar resmi görevden uzaklaştırdı.

IHA24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
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Tayland'da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-ocha'nın görevi bırakmaması ülke genelinde protesto ediliyor. Eylemlerde Başbakan Chan-ocha'ya görevi bırakma çağrısı yapılırken, Tayland Anayasa Mahkemesi Başbakan Prayuth Chan-ocha'yı görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar resmi görevden uzaklaştırdı.

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam dün yaptığı basın açıklamasında, muhalefet partilerinin Başbakan Chan-ocha'nın görevi bırakması taleplerinin henüz Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmede olduğu ve kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etmişti. Krea-ngam ayrıca Anayasa Mahkemesinin Chan-ocha'nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon'un devralacağı ve hükümeti Chan-ocha'nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtmişti.

  • Tayland Anayasa Mahkemesi
  • Tayland Başbakanı Chan-ocha
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