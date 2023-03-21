İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0262
  • EURO
    20,4927
  • ALTIN
    1187.41
  • BIST100
    4906.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland'da seçim tarihi 14 Mayıs olarak güncellendi
Dünya

Tayland'da seçim tarihi 14 Mayıs olarak güncellendi

Tayland Seçim Komitesi, daha önce 7 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihini güncelleyerek, seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

IHA21 Mart 2023 Salı 20:01 - Güncelleme:
Tayland'da seçim tarihi 14 Mayıs olarak güncellendi
ABONE OL

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un dün parlamentoyu feshetmesinin ardından geçici olarak 7 Mayıs tarihinde yapılması planlanan genel seçimlerin tarihi, Tayland Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklama ile 14 Mayıs 2023 olarak güncellendi. Oy kullanmanın zorunlu olduğu Tayland'da, yapılacak olan seçimlerde 52 milyondan fazla seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor. İlk olarak 2014 yılında askeri darbe ile iktidara gelen ve o zamandan beri başbakanlık görevini yürüten cunta lideri 68 yaşındaki General Prayut Chan-o-cha yaklaşan seçimlere yeni üyesi olduğu Birleşik Tayland Halk Partisi ile katılmaya hazırlanıyor.

Başbakan Prayut'un seçimlerdeki en büyük rakibi ve aynı zamanda eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra'nın kızı muhalif Pheu Thai Partisi lideri 36 yaşındaki Paetongtarn Shinawatr, ülkede yapılan anket araştırmalarında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca Başbakan Prayut'un hali hazırdaki hükümet kabinesinden çalışma arkadaşı ve Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul da seçimlere bir başka parti ile katılma kararı aldığını duyurmuştu.

Tayland'da 2014 askeri darbesinden sonra ikinci kez yapılacak olan genel seçimlerin, ülkede son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle gergin geçeceği öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.