24 Haziran 2020 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:23

Tayland'da başkent Bangkok'a 150 kilometre uzaklıktaki Lopburi kenti corona virüs salgınıyla boyut atlayan bir sorunla uğraşıyor.

Turistik öneme sahip antik kent binlerce maymuna da ev sahipliği yapıyor.

Artan nüfusları nedeniyle kentin bazı bölgelerinde kontrolün maymunlara geçtiği belirtiliyor.

AFP'ye konuşan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Kentteki aşırı nüfusları problem olsa da maymunlar yüzlerce yıllık Lopburi kenti için aynı zamanda turist anlamına geliyordu.

Corona virüs salgını nedeniyle turist kalmayınca binlerce maymunu beslemek imkansız hale geldi.

Mart ayında internette yayılan bir video yüzlerce hayvanın bir parça yiyecek için nasıl mücadele ettiğini gösteriyordu.

AFP'nin aktardığına göre, Lopburi sakinleri maymunsuz yaşadıkları zamanları hatırlamıyor.

Kenteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma programı uygulanıyordu.

NTV'nin derlediği habere göre, program üç yıl önce durduruldu. Sayıları son üç yılda ikiye katlanarak 6 bine çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programını yeniden başlattı.

Kısa süre içerisinde 500'den fazla hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor.

Bölge sakinleri kentteki maymunlara ilişkin aynı fikirlere sahip değil.

Maymunlardan rahatsız olanlar da var, yaşamlarının onlarla anlamlı olduğunu söyleyenler de.