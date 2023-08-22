Tayland'ın yeni başbakanı belli oldu

Tayland'da aylardır süren başbakanlık krizi, bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından sona erdi. Pheu Thai (Taylandlılar İçin) Partisi adayı 61 yaşındaki emlak zengini Srettha Thavisin, 482 oy alarak ülkenin yeni başbakanı oldu.

Tayland'da Mayıs ayında yapılan genel seçimleri İleri Hareket Partisi (MFP) ilk sırada tamamlamış, Pheu Thai ise ikinci parti olmuştu. Seçim sonucunda sekiz muhalefet partisi koalisyon oluşturarak MFP adayı Pita Limjaroenrat'ı başbakan adayı göstermişti. Ancak Pita'nın 13 Temmuz'da parlamentoda gerçekleştirilen oylamada başbakan seçilememesinin ardından ülkede başbakanlık krizi patlak vermişti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz'da Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyası sürecinde bir medya şirketinde hisse sahibi olmasının yasalara aykırı olduğuna hükmederek milletvekilliği görevinin askıya alınmasına karar vermişti. Yeni bir koalisyon çalışması başlatan Pheu Thai, MFP'nin yer almadığı 11 partili koalisyon ile Srettha Thavisin'i başbakan adayı olarak göstermişti.