Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait yüksek irtifa balonu tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, balon, dün öğle saatlerinde, Ada'nın güneyindeki Pingtung şehrinin 147 deniz mili (yaklaşık 272 kilometre) kuzeybatısında, 30 bin fitte tespit edildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizgi"yi geçen balon, Ada'nın üzerinden geçip doğuya yönelerek gözden kayboldu.

Bakanlık, ayrıca Çin ordusuna ait "BZK-005" tipi silahsız dronun da "orta çizgi"yi geçerek Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahanın güneybatısında uçtuğunu bildirdi.

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresinde faaliyetinin arttığı gözleniyor.

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde görülen yüksek irtifa balonlarının sayısı 27'ye ulaştı.

- Yılbaşından bu yana her gün rapor edildi

Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşlar, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama çabasına hız verdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, balonların faaliyetinin artması, Pekin'in seçim sürecinde Ada halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olarak da değerlendiriliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara, "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisi olmadığı" yanıtını veriyor.

- Ada'da kritik seçim haftası

Tayvan'da 13 Ocak'ta liderlik ve yasama meclisi seçimleri yapılacak. Ada'daki hükümetin mevcut lideri Tsai Ing-wen'in iktidarda iki dönemini tamamlayacak olması dolayısıyla aday olamayacağı seçimlerde, Tayvan'ın gelecek 5 yıldaki lideri ve hükümeti belirlenecek.

İktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin, favori görüldüğü seçimi kazanması halinde Çin ile süregelen gerilimli ilişkilerin devam edeceği öngörülüyor.

Seçim sürecinde bazı Çinli yetkililer, "bağımsızlık yanlısı" ve "ayrılıkçı" olarak niteledikleri Lai'nin seçimi kazanması halinde "çatışma ve savaş riskinin artacağını" ima eden açıklamalar yapmıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.