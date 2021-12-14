''Tayvan bölgesinde ABD gemisine saldırı Japonya'ya yönelik tehdide dönüşebilir''

AA 14 Aralık 2021 Salı 08:34 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 08:35

Japonya'da "başbakanlık görevinde en uzun süre kalan kişi" unvanına sahip Abe, daha önce Tayvanlı think-tank kuruluşuna verdiği demecine ulusal bir TV'de açıklık getirdi.

Demecinde sarf ettiği "Tayvan'a yönelik beklenmedik durumların ülkesi ve ABD-Japonya ittifakı için acil durum oluşturabileceği" ifadelerine yönelik Abe, "öz savunma" vurgusu yaptı.

Abe, böyle bir durumda "ABD'ye ait bir gemiye olası saldırı, 'Japonya'nın hayatta kalmasına' yönelik bir tehdide dönüşebilir ki bu da kolektif şekilde öz savunmanın tatbikatına izin verir." diye konuştu.

Japonya'nın en batısındaki Yonaguni Adaları'nın "Tayvan'dan sadece 110 kilometre uzaklıkta" olduğuna dikkati çeken Abe, "Bölgede bir şey olursa bu, kesinlikle kritik bir durumdur." dedi.

Ay başında Tayvanlı kuruluşa konuşan Abe, "Tayvan'da beklenmedik durum, Japonya'da beklenmedik durumdur. Diğer bir deyişle Japonya-ABD ittifakı için beklenmedik bir durumdur. Pekin ve bilhassa Şi Cinping, bu yaklaşımı yanlış anlamamalıdır. Demokrasi toplumları, 'hatalı rotalara sapılmaması' uyarısını tekrarlamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

2012-2020 tarihlerinde başbakanlık yaparak bu görevde en uzun süre kalan kişi unvanını elde eden Abe, geçen yıl ağustos ayında sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı.