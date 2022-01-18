Tayvan, Guatemala adına ABD'de lobicilik yapacak şirkete 900 bin dolar ödeyecek

AA 18 Ocak 2022 Salı 12:56 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 12:57

Lobi faaliyetine dair 12 Ocak tarihli sözleşme, Guatemala'nın ABD Büyükelçisi Alfonso Quinonez ile Brian Ballard lobi şirketinin başkanı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Brian Ballard arasında imzalandı.

Sözleşmenin, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile Guatemala'daki yolsuzluk ve kötü yönetim ile ilgili defalarca endişelerini dile getiren Biden yönetimi arasındaki yakınlaşmayı nasıl sağlayacağı henüz bilinmiyor.

Ballard, şirketinin, Guatemala'nın ABD hükümeti ve Amerikan yetkililerle etkileşimleriyle ilgili "stratejik danışmanlık ve savunma hizmetleri" sağlayacağını söyledi.

Guatemala'dan yapılan açıklamada, ABD'de ülkelerinin konumunu güçlendirmeye verdiği destekten ötürü Tayvan'a teşekkür edildi.

Açıklamada, Ballard ile aylık 75 bin dolar karşılığında yapılan bir yıllık sözleşmenin stratejik iletişim, yatırımcılara erişim ve turizmi teşvik etmeye odaklanacağını söyledi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Joanne Ou, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Tayvan'a dost hükümetlerin ihtiyaçlarına dayalı olarak "pragmatik diplomasiyi teşvik etmek için karşılıklı yardım ve fayda" ilkesinin izlendiğini belirtti.

Ou, yardımın ABD yasalarına uygun olduğunu ve hem Guatemala hükümeti hem de siyasi muhalefet tarafından onaylandığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan avukat Robert Kelner ise "Bir hükümetin başka bir hükümet adına lobicilik ücreti ödemesi alışılmadık bir durum" diyerek bu durumun yasa dışı olmadığını kaydetti.

- ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ GERİLİM

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının, uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

Guatemala da Tayvan ile halen tam diplomatik ilişkilere sahip ülkeden biri.