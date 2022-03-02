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Dünya

Tayvan liderinden Ukrayna kararı: Bir aylık maaşını bağışlayacak

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurdu.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:24
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Focus Taiwan'ın haberine göre, Demokratik İlerici Partisi'nin toplantısında konuşan Tsai, Ukrayna halkının kararlılığının dünyayı ve Tayvan halkını harekete geçirdiğini söyledi.

Tsai, kendisi ile Başkan Yardımcısı William Lai ve hükümet başkanlığını yürüten Su Tseng-chang'ın bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını kaydetti.

Tayvan'ın tamamen Ukrayna'yı desteklediğini ifade eden Tsai, Ukrayna'yı destek veren küresel demokrasi güçlerinin büyüdüğüne dikkati çekti.

Tayvan, Ukrayna'ya 27 ton tıbbi malzeme yardımında bulunmuş, Rusya ile asgari düzeyde ticari ilişkileri olmasına rağmen Rusya'ya yönelik Batı öncülüğündeki yaptırımlara katıldığını açıklamıştı.

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