Tayvan, Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'na katılmak için başvuru yaptı

AA 23 Eylül 2021 Perşembe 09:56 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:57

BBC'nin haberine göre, 17 Eylül'de Çin'in CPTPP'ye katılma başvurusu yapmasından kısa süre sonra Tayvan'ın da pakta katılmak istemesi dikkati çekti.

Tayvan'ın baş ticaret müzakerecisi John Deng yaptığı açıklamada, Çin'in, pakta daha erken katılması durumunda Tayvan'ın üyeliğine risk oluşturacağını belirtti.

CPTPP'ye katılmak için üye 11 ülkenin onayının alınması gerekiyor.

2018 yılında uygulamaya konulan CPTPP, iş gücü hareketleri, piyasaya erişim anlaşmaları ve devlet tedariklerini kapsıyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Moteg'in, Tayvan'ın anlaşmaya katılma başvurusunu memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Pakta üye olan diğer ülkeler arasında Kanada, Avustralya, Brunei, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Singapur ve Vietnam bulunuyor,

İngiltere ise katılım müzakerelerine devam ediyor.

Çin'in katılımı gerçekleşirse grup üyelerinin toplam nüfusu yaklaşık 2 milyara ulaşacak.

CPTPP, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için desteklediği bir oluşumdu ancak Donald Trump yönetimi, anlaşmadan 2017 yılında çekilmişti.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, yeniden katılım konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı.