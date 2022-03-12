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Dünya

Tayvan, Ukraynalılara özel vize uygulaması başlattı

Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal üzerine Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

İHA12 Mart 2022 Cumartesi 08:21 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:21
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Tayvan hükümetinden Ukraynalılara destek veren karar geldi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlatıldığı ve uygulamaya kapsamında, Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalıların şu anda uygulanan sınır kısıtlamalarından etkilenmeden Tayvan'a giriş yapabilecekleri ifade edildi. Açıklanan yeni vize uygulamasındaki gerekçelere vurgu yapan Bakanlık, Tayvan'a gelmek isteyen Ukraynalıların Ukrayna pasaportuna sahip olmaları gerektiğine ve aynı zamanda istenen tüm belgelerin eksiksiz hazırlamasının önemine dikkat çekti. Vize başvurularının Tayvan temsilcilikleri, elçilikler ve konsolosluk işlerinin internet sayfası aracılığı ile yapılabileceğini belirten Bakanlık, Tayvan'a gelecek olan Ukraynalıların 10 gün karantinada kalmaları gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat gününden bu yana 2,5 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

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