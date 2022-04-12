Tayvan'da askeri tatbikat yapıldı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde adaya yönelik bir hava saldırısı simülasyonu üzerine savunma tatbikatı gerçekleştirildi.

Bakanlık, tatbikatın yer birliklerinin savunma kabiliyetini ve harp hazırlığını sınamayı amaçladığını belirtti.

CNA'nın ordu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, tatbikatta F-16 savaş uçakları ile AH-64E Apaçi saldırı helikopterlerine yer verildi.

Hava araçlarının, adanın merkezi Taipei şehrinde habersiz sortiler yaparak hava savunma sistemlerinin etkinliğini test ettiği kaydedildi.

- AYNI GÜN SİVİL SAVUNMA REHBERİ DE YAYIMLANDI

Savunma Bakanlığı bugün ayrıca savaş ve afet durumları için bir sivil savunma rehberi yayımlamıştı.

Topyekun Savunma Seferberlik Ajansı tarafından hazırlanan 28 sayfalık rehber kitapçıkta, sivillere hava saldırısının yer aldığı acil durum senaryolarında hayatta kalmak için neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilere yer verilmişti.

Savaş durumuna hazırlık ve yedek kuvvet seferberliğine ilişkin bir bölümün de yer aldığı kitapçıkta, yedek askerlerin savaş çıktığında nereye başvurmaları gerektiği anlatılmıştı.

Tatbikatın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sürdüğü, Çin'in Tayvan'a olası askeri müdahalesinin bölgede bir çatışmanın fitilini ateşleyebileceğine dair endişelerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim 2021'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.