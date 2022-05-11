Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 50 bin 780, dış kaynaklı 48 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, önceki güne kıyasla 10 binden fazla artış gösterdi. Ada'da 9 Mayıs'ta 40 bin 304 yeni vaka kaydedilmişti.

Yaşamını yitirenlerin 20 ila 90 yaşlarındaki 8 erkek ve 4 kadın olduğu ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 5 Mayıs'ta 30 bin ve 7 Mayıs'ta eşiğini geçmişti.

Günlük vaka sayısının 3 ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da Çin ana karasından farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.

Tayvan'da bugüne kadar 448 bin 323 vaka görüldü, virüs nedeniyle 943 kişi hayatını kaybetti.