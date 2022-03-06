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Dünya

Tayvan'dan Ukrayna kararı

Tayvan, Rusya'nın askeri operasyon düzenlediği Ukrayna'ya ekonomik yardımda bulunacak.

IHA6 Mart 2022 Pazar 10:51 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 10:51
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Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, birçok ülkeden Ukrayna'ya yardım paketleri ulaştırılıyor. Tayvan'da yaşayan birçok kişi, Ukrayna'daki saldırılardan etkilenenlere gönderilmek üzere 3 gün içerisinde 121 milyon TL yardım topladı. Relieve Disaster Foundation'dan (RDF) yapılan açıklamada, toplanan yardımların Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, aralarında Tayvanlı lider Tsai Ing-wen'in de bulunduğu birçok siyasetçi bir aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışlama kararı almıştı.

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