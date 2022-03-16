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Dünya

Tayvan'dan Ukrayna'ya milyon dolarlık ek yardım

Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacaklarını duyurdu.

IHA16 Mart 2022 Çarşamba 05:23 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 05:23
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Ukrayna'ya yapılan yardımlara Tayvan'dan bir yenisi daha eklendi. Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan'ın Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacağını kaydetti. Açıklamasında, Tayvan'ın yapacağı yardımın 5 AB ülkesine pay edileceği ve yardımların bu ülkelerin sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Ukraynalı mültecilere ulaştırılacağını bildiren Josep Wu, "Polonya'ya 6,5 milyon dolar, Litvanya'ya 500 bin dolar, Slovakya, Macaristan ve Çekya'da 1,5 milyon dolarlık yardım yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tayvan, son açıklanan 11,5 milyon dolarlık yardımının dışında, Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı halk yardım kampanyası aracılığıyla da Ukrayna'ya 3,5 milyon dolarlık ayrı bir yardımda da bulunacak. Toplanan bu para Polonya hükümetine gönderilecek.

Öte yandan Tayvan, tüm bu maddi yardımların yanında geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya 27 tonluk sağlık ekipmanı ve ilaç yardımında bulunmuştu. Gönderilen bu kargo önce Polonya'ya, oradan da Ukrayna'ya ulaştırılmıştı.

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