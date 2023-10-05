Tayvan'ı tayfun vurdu: 1 ölü 304 yaralı

Tayvan'da Koinu Tayfunu etkisini sürdürüyor. Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Taichung kentinde etkili olan tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde yaralananların sayısı 304'e yükseldi. Rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfun nedeniyle birçok bina hasar görürken, çok sayıda ağaç devrildi.

Tayvan'da bugün karaya ulaşan tayfunun yarına kadar süreceği ve Çin'in Guangdong eyaletine doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceği aktarıldı.