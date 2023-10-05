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Dünya

Tayvan'ı tayfun vurdu: 1 ölü 304 yaralı

Bugün Tayvan'a ulaşan Kouni Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Tayfunda yaralananların sayısı da 304'e yükseldi.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Tayvan'ı tayfun vurdu: 1 ölü 304 yaralı
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Tayvan'da Koinu Tayfunu etkisini sürdürüyor. Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Taichung kentinde etkili olan tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde yaralananların sayısı 304'e yükseldi. Rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfun nedeniyle birçok bina hasar görürken, çok sayıda ağaç devrildi.

Tayvan'da bugün karaya ulaşan tayfunun yarına kadar süreceği ve Çin'in Guangdong eyaletine doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceği aktarıldı.

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