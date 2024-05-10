İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2177
  • EURO
    34,739
  • ALTIN
    2451.07
  • BIST100
    10322.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

TCG Kınalıada, Chittagong Limanı'nda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti'nin Bangladeş'in Chittagong Limanı'nı ziyareti ettiğini bildirdi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 15:59 - Güncelleme:
TCG Kınalıada, Chittagong Limanı'nda
ABONE OL

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti'nin, 7-9 Mayıs tarihlerinde Chittagong Limanı'nı ziyaret ettiği, burada Bangladeş Deniz Kuvvetleri tarafından çimariva töreniyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, TCG Kınalıada personelinin, bölgedeki komutanlıklar ile Chittagong Liman İdaresi Başkanı'na ve Chittagong Savaş Mezarlığı'na ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Chattogram Deniz Saha Komutanı'nın ev sahipliğinde resepsiyon verildiği belirtilen paylaşımda, TCG Kınalıada'nın Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan birçok kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edildi.

TCG Kınalıada'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi ve Kınalıada Korveti Komutanı'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, resepsiyona, Chittagong Deniz Saha Komutanı, Bangladeş Donanma Komutanı, Bangladeş Fahri Başkonsolosu, Bangladeş Deniz Hava Komutanı, Bangladeş Deniz Harp Okulu Komutanı, Bangladeş Deniz Hava Komutanı, askeri ve mülki erkan, TİKA personeli, Türk milli savunma sanayisi temsilcileri ile birçok gemi komutanı ve subayın katıldığı bildirildi.

  • TCG Kınalıada Korveti
  • Bangladeş Chittagong

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.