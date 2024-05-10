TCG Kınalıada, Chittagong Limanı'nda

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti'nin, 7-9 Mayıs tarihlerinde Chittagong Limanı'nı ziyaret ettiği, burada Bangladeş Deniz Kuvvetleri tarafından çimariva töreniyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, TCG Kınalıada personelinin, bölgedeki komutanlıklar ile Chittagong Liman İdaresi Başkanı'na ve Chittagong Savaş Mezarlığı'na ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Chattogram Deniz Saha Komutanı'nın ev sahipliğinde resepsiyon verildiği belirtilen paylaşımda, TCG Kınalıada'nın Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan birçok kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edildi.

TCG Kınalıada'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi ve Kınalıada Korveti Komutanı'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, resepsiyona, Chittagong Deniz Saha Komutanı, Bangladeş Donanma Komutanı, Bangladeş Fahri Başkonsolosu, Bangladeş Deniz Hava Komutanı, Bangladeş Deniz Harp Okulu Komutanı, Bangladeş Deniz Hava Komutanı, askeri ve mülki erkan, TİKA personeli, Türk milli savunma sanayisi temsilcileri ile birçok gemi komutanı ve subayın katıldığı bildirildi.

