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Dünya

TCMB, Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı

Türkiye'nin ocak sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 324,5 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 624,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AA19 Mart 2024 Salı 10:59 - Güncelleme:
TCMB, Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak 2024'te önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,1 azalışla 324,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,9 artışla 624,5 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ocakta eksi 300 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 284,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ocakta 2023 sonuna göre yüzde 5,0 azalışla 133,9 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 2,7 yükselişle 125,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,7 artarak 49,7 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 6,4 artışla 168,5 milyar dolara yükseldi.

- PORTFÖY YATIRIMLARI 100,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, ocak sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 4,7 artarak 100,4 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 12,0 yükselişle 33,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku yüzde 5,9 artışla 2,8 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 1,7 artarak 43,2 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,8 azalışla 355,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,9 azalarak 42,4 milyar dolara inerken, TL mevduatı da yüzde 10,2 artarak 18,8 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 0,7 artarak 63,7 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,1 azalarak 98,3 milyar dolar oldu.

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