Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Gülnara Baatırova'nın ev sahipliğinde başkent Bişkek'te düzenlenen toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan devlet yetkilileri ile heyetleri katıldı.

Toplantıda katılımcılar, hükümetlerinin göç ve diasporayla ilgili çalışmalarını, eylem planlarını, eğitim, sağlık ve ekonomik açıdan karşılaştıkları sorunlarla mücadelelerini anlattı ve çeşitli önerilerde bulundu.

TDT'YE ÜYE ÜLKELERİN DİASPORALARI ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Baatırova, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da diasporanın sorunlarını çözmek için danışma kurulunun faaliyet gösterdiğini ve Bişkek'te her iki yılda "Vatandaşlar" adıyla forum düzenlendiğini anlattı.

TDT'ye üye ülke diasporalarının arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Baatırova, "Bizim tarihi köklerimiz, geleneklerimiz ve aktif ilişkilerimiz var. Bütün bunlar güçlü ilişkilerimizin temeli olacaktır." dedi.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan uyruklu vatandaşların yaşadıkları ülkelerle işbirliği ile soydaşlarının milli kimliklerini koruması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Muradov, Türk dünyasında yaşayan soydaşlarının ana dillerinde eğitim görmelerine önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kazak diaspora ile çalışmak için kurulan Otandastar Vakfı Başkanı Abzal Saparbekuli, "Üye ülkelerin diaspora kurumları arasında deneyim alışverişi", "Türk diasporalarının potansiyelinin artırılması" ve "Türk Haftası" gibi konulara değindi.

Saparbekuli, "www.kazalem.kz" adlı internet portalı ile özellikle Kazakistan vatandaşı olmayan etnik Kazaklara, eski yurttaşlara, yurt dışında yaşayan, çalışan veya okuyan Kazakistan vatandaşlarına çeşitli dillerde bilgi ve çevrim içi hizmetler sunduklarını aktardı.

Özbekistan Vatandaşlar Vakfı Başkanı Odiljon Sattarov ülkesinin düzenlediği çeşitli etkinlikler ile yurt dışındaki vatandaşlarıyla irtibatını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN ŞEHİTLER ADINA SEMBOLİK HATIRA ORMANI OLUŞTURULMASI ÖNERİSİ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, TDT'ye üye ülkelerle kardeş topluluklarla barış ve istikrara dayalı adil bir düzende huzur ve selamet içinde yepyeni dünyayı inşa etme gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, "Ümit ediyorum ki bu dünya hepimizin ortak gayretleri ve samimi çalışmalarıyla bizlere olmazsa bile bu bilinçle büyüyecek bizden sonraki kuşaklara nasip olacaktır." ifadesini kullandı.

Halihazırda, Türkiye'de Türk dünyasından 2 bine yakın öğrenciye eğitim için burs verildiğini anımsatan Eren, TDT bünyesinde ortak burs programının oluşturulmasını ve 2024 yılında, 11 Kasım Türk Devletler Teşkilatı Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde anti terör operasyonundaki şehitler adına sembolik hatıra ormanının oluşturulmasını önerdi.

Eren, ilki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan TDT Diaspora Gençlik Forumu'nun ikincisinin, YTB'nin ev sahipliğinde 2024 yılında Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

Dünyanın en büyük diasporaların başında Filistin'in geldiğini belirten Eren, Gazze'de yaşananlara yönelik Türk ve İslam dünyasının acilen ortak tavır sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de diaspora ile işbirliği konularında Türkiye'nin geniş tecrübesinden yararlanılması gerektiğini belirtirken toplantıda sunulan önerilerin de değerlendirileceğini sözlerine ekledi.