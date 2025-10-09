Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde önemli bir çağrıda bulunarak, 2026 yılında Azerbaycan ev sahipliğinde TDT üyesi ülkelerin ortak askerî tatbikat gerçekleştirmesini önerdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TDT'nin sadece bir iş birliği platformu olmanın ötesine geçtiğini ve artık küresel ölçekte etkili bir jeopolitik merkez hâline geldiğini vurguladı. TDT'nin stratejik önemi, genç ve dinamik nüfusu, lojistik ve enerji potansiyeli ile ön plana çıktığını belirten Aliyev, güvenlik konusuna da özel bir vurgu yaptı.

"TEK GÜÇ OLARAK HAREKET ETMELİYİZ"

Aliyev, mevcut küresel güvenlik sorunlarının Türk Devletleri için ortak hareket etme gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Dünyanın karşı karşıya olduğu tehditler karşısında Türk Devletlerinin tek bir güç olarak hareket etmesi büyük önem taşıyor" dedi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki güçlü askerî iş birliğine dikkat çeken Aliyev, son bir yıl içerisinde iki ülke arasında 25'in üzerinde ortak tatbikat yapıldığını hatırlattı. Bu kapsamda, TDT üyeleri arasında savunma ve güvenlik alanlarında daha geniş iş birliklerinin kurulmasının zamanının geldiğini belirten Aliyev, "2026 yılında Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin katılımıyla ortak askerî tatbikat düzenlenmesini teklif ediyorum" diye konuştu.

"GÜVENLİK OLMADAN KALKINMA MÜMKÜN DEĞİL"

Uluslararası hukukun temel ilkelerinin giderek daha fazla ihlal edildiği bir dönemde yaşandığını kaydeden Aliyev, bu ortamda savunma ve askerî teknik iş birliğinin ülkeler için hayati önem taşıdığını söyledi. Güvenlik sağlanmadan bölgesel istikrar ve kalkınmanın da mümkün olamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu çağrısı, TDT ülkeleri arasında daha kapsamlı bir askerî entegrasyonun önünü açabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

