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Dünya

TDT'den Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bölgede barış ve istikrarı baltaladığını belirterek, 'Bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
TDT'den Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama
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Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde oluşturulan yasa dışı rejimce bugün düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili derin endişeler duyduklarını aktardı.

"Uluslararası hukukun yanı sıra Azerbaycan Anayasası ve yasalarının da ağır bir ihlali olan, bölgede barış ve istikrarı baltalayan bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesine yen veren Ömüraliyev, Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerini kendi anayasal sistemine yeniden entegre etme çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ömüraliyev, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, Karabağ bölgesinin, Azerbaycan'ın ve Türk Dünyası'nın bir parçası olduğunu yinelemekte, bu itibarla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini engelleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunmakta ve yapıcı diyalog çağrısı yapmaktadır."

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