Tebbun'dan İsrail'e tepki

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tebbun, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın dün İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

İsrail'in gazetecileri hedef almasını kınayan Tebbun, "Hamza da barbar Siyonist saldırısı sonucunda, şehit olan aile fertlerine katılarak şehit olmuştur. Bu, görevini yapan basın mensuplarının kasıtlı olarak hedef alınması ve uluslararası insancıl hukukun ve korunma hakkının aleni ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh ve ailesi başta olmak üzere İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden "vahşi saldırılarında" hayatını kaybeden tüm gazetecilerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Tebbun, şunları kaydetti:

"Onların (Hamza ve Mustafa) anıları, ölümsüz kalacak, işgal devletinin (İsrail) peşini bırakmayacak, özgürlük seslerini susturmasına izin vermeyecek ve Filistin topraklarında işlediği Siyonist suçlara şahitlik edecek bir tanık."

İsrail uçaklarının dün Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ile Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 112 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.