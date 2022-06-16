Tehdit ettiler: Esed'in sarayını bombalarız

İsrail, Şam rejimi lideri Beşar Esed'i, topraklarında İran ile askeri iş birliğini durdurmaması veya azaltmaması halinde saraylarını bombalamakla tehdit etti. Londra merkezli

Arap haber sitesi Elaph tarafından aktarılan haberde, "Tel Aviv'den üst düzey bir yetkiliye göre, İsrail yönetimi, ülkesindeki operasyonlarını örtbas eden ve Tahran'dan gelişmiş silah tedarik eden Esed'e uyarı mesajı gönderdi. İsrailli savaşçıların Suriye'de yapacağı bir sonraki baskında sarayla-rından birinin hedef olacağını kendisine bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberi teyit etmek için ulaştığı İsrail ordusu ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.