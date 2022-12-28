İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2022 Çarşamba / 5 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8023
  • EURO
    19,9682
  • ALTIN
    1091.79
  • BIST100
    5434.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tek bir ısırığı komaya sokuyor! KKTC'de vatandaşlar uyarıldı: Önlem alın
Dünya

Tek bir ısırığı komaya sokuyor! KKTC'de vatandaşlar uyarıldı: Önlem alın

KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne kentinde tek bir ısırığı komaya sokabilecek istilacı tür Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini açıklayarak, vatandaşlardan önlem almalarını istedi.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
Tek bir ısırığı komaya sokuyor! KKTC'de vatandaşlar uyarıldı: Önlem alın
ABONE OL

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde Asya kaplan sivrisineği belirlendiği, yapılan incelemeyle türe özgü karakteristik özelliklerin fotoğraflanıp kayıt altına alındığı bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince, sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, sivrisinekle mücadelede toplumsal katılımın önemine işaret edildi.

Asya kaplan sivrisineğine karşı vatandaşlardan tedbir almaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asya kaplan sivrisineği, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir. Saksı altı kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmektir. Vatandaşlarımızın yağmur sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanı oluşmasına karşı alacağı tedbirler önem arz etmektedir."

  • kktc
  • Asya kaplan sivrisineği
  • Girne

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.