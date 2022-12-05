Tek umutları Türkiye! Tarih verip duyurdular

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği başvurusunun arkasındaki motivasyonu ve temel gerekçeleri değerlendirdi.

Kyodo haber ajansına konuşan Haavisto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte, Avrupa'daki güvenlik anlayışının kökten değiştiğini belirtti.

Moskova'nın nükleer retoriğinin Finlandiya'yı NATO'ya katılmak için başvurmaya sevk etmede kilit bir faktör olduğunu söyleyen Haavisto, bu tehdidin, ülkesinin güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik yapmaya ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne başvurmaya iten nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın işgaliyle Avrupa'da güvenlik alarm seviyelerini yükseldiğini ifade eden Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

TEK UMUTLARI TÜRKİYE

Finlandiya Dışişleri Bakanı, Macaristan'ın şubat ayı başında NATO'ya üyelikle ilgili onay vereceğini bildirdiğini ve Türkiye'nin onayı da dahil olmak üzere "ilkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutlu" olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik son saldırılar hakkında da değerlendirmeler yapan Haavisto, sıradan insanları ısıtma, aydınlatma ve çalışan kanalizasyon sistemlerinden mahrum bırakılmasının "çok acımasız" olduğunu ve bu saldırının Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere karşı "topyekun bir savaş" yürüttüğünü göstergesi olduğunu belirtti.

30 NATO ÜLKESİNİN ONAYI GEREKİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, mayıs ayında Finlandiya ve Kuzey komşusu İsveç, NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu. Blok bu talebi yerine getirirken, iki ülkenin teklifi henüz 30 üyesinin tamamı tarafından onaylanmadı. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz onay vermesi gerekiyor.

Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'in başvurularını önümüzdeki günlerde onaylaması beklenirken, yeni üye kabul etmeden önce oybirliğiyle onay verilmesi gereken NATO bloğunda kalan son ülke Türkiye olacak.

Ankara, iki İskandinav devletini terör örgütü gruplarını barındırmaktan vazgeçmeye çağırıyor ve ittifakı genişletmeyi kabul etmeden önce endişelerinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye, konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar." demişti.

Star Gazetesi