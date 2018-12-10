Tekeri yola fırlayan tır korkunç bir kazaya neden oldu

Seyir halindeki bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir TIR´ın arka tekerinin aniden yola fırladığı görülüyor.

Teker, karşı şeritten seyreden arabaya çarparak, otomobilin kontrolden çıkmasına ve arkadan gelen TIR´a çarpmasına neden oluyor. Otomobilin çarptığı TIR ise bariyerlere çarparak alev alıyor. TIR'ın sürücüsünün ise son anda araçtan çıkarak kurtulduğu görülüyor. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.