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Tekeri yola fırlayan tır korkunç bir kazaya neden oldu

Rusya´nın Voronej şehrinde yolda seyir halinde olan bir tırın aniden yola fırlayan arka tekeri, feci bir kazaya neden oldu.

  • DHA
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Seyir halindeki bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir TIR´ın arka tekerinin aniden yola fırladığı görülüyor.
 
Teker, karşı şeritten seyreden arabaya çarparak, otomobilin kontrolden çıkmasına ve arkadan gelen TIR´a çarpmasına neden oluyor. Otomobilin çarptığı TIR ise bariyerlere çarparak alev alıyor. TIR'ın sürücüsünün ise son anda araçtan çıkarak kurtulduğu görülüyor. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

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