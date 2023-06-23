Tekne faciasının ardından Yunanistan'a tepki: Çok sayıda kişi kurtarılabilirdi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'e 47 deniz mili mesafedeki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 14 Haziran'da batmasının ardından şu ana kadar 82 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 104 kişi kurtarıldı.



Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişinin bulunduğu teknede 300'ün üzerinde Pakistanlının yer aldığı belirtiliyor.

Facia, dünya gündemindeki yerini korurken Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Gujrat bölgesindeki Lala Musa şehrinde ise yas hakim.

POLİSLİKTEN İSTİFA EDEN ZAİN, İTALYA'YA GİTMEK İSTİYORDU



Gujrat'a 18 kilometre mesafedeki Lala Musa'nın 2 bin nüfuslu Phudo Kus köyünde yaşayan 31 yaşındaki eski polis memuru Seyid Ali Zain, ailesine daha iyi imkanlar sunabilmek amacıyla İtalya'ya gitmek isteyenlerin arasında yer alıyordu.

AA muhabiri, facianın ardından haber alınamayan Zain'in ailesiyle görüştü.



Zain'in 57 yaşındaki babası Seyid Ali Rıza, sıvaları dökülmüş evinin odasında oğlunun resmini tutarken gözyaşlarına hakim olamayarak yaşananları anlattı.

Yaslı baba Rıza, oğlunun polis memuru olduğunu belirterek, "Üstleri oğlumdan yolsuzluk yapmasını ve sahte dosyalar oluşturmasını istedi fakat o masum kişilere karşı bunu yapamayacağını belirterek işinden istifa etti ve İtalya'ya gitmeye karar verdi." dedi.

Zain'in iki amcasından birinin Yunanistan, diğerinin de İtalya'da refah içinde yaşadığını ve ailelerine yardım ettiklerini anlatan Rıza, oğlunun İtalya'ya gitmek istediğini söyledi.

"KAÇAKÇILARA 222 BİN 155 LİRA ÖDEDİM"



Gujrat'taki kaçakçılarla temasa geçtiklerini belirten Rıza, "Göçmen kaçakçılarına oğlumu yasa dışı şekilde İtalya'ya götürmeleri için 2,5 milyon rupi (222 bin 155 lira) ödedim." dedi.

Rıza, oğlunun 20 Mayıs'ta Lahor'a gittiğini, hava yoluyla Karaçi'ye geçtiğini, ardından Dubai ve Katar'a ulaştığını ve sonrasında Libya'ya vardığını anlattı.

"YUNANİSTAN'IN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE ÇOK SAYIDA KİŞİ KURTARILABİLİRDİ"



Oğlu Zain'in İtalya'ya varmak için tekneye bindiğini belirten Rıza, "Zain'in bizimle son telefon görüşmesi 9 Haziran'da oldu. Bize 9 Haziran'da Libya'dan ayrıldığını ve tekneyle İtalya'ya geçeceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

Rıza, 9 Haziran'dan sonra oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Oğlumu yasa dışı şekilde göndererek büyük bir hata yaptım. Kaçakçılara verdiğim parayla oğluma bir iş kursaydım şimdi burada bizimle olacaktı. Tüm ailelere sesleniyorum: Sakın sevdiklerinizi yasa dışı şekilde göndermeyin!" diye konuştu.

Haberin duyulmasının ardından büyük acı yaşadıklarını ifade eden Rıza, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eğer Yunanistan, zamanında müdahale edip yardımcı olsaydı çok sayıda kişi kurtarılabilirdi." şeklinde konuştu.

"OĞLUMUN HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM"



Rıza, oğlunu Libya'ya götüren kaçakçıların saklandıklarına ve henüz yakalanamadıklarına işaret ederek, hükümetten bu kişileri bir an önce yakalamasını istedi.

Yetkililerin kimlik tespiti için kendilerinden DNA örneği aldığını belirten Rıza, "Oğlumun hayatta olduğuna ve bizi arayacağına inanıyorum. Oğlum yüzmeyi biliyor, onun için dua ediyoruz." dedi.

Alabora olan teknede Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir, Gujrat, Gujranvala, Mandi Bahauddin gibi şehir ve bölgelerinden düzensiz göçmenler bulunuyordu.

Pakistan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 29 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

YUNANİSTAN'IN TEKNEYİ 7 SAAT BEKLETTİĞİ İDDİASI



BBC, küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine dayanarak teknenin yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz beklediğini iddia etmişti.