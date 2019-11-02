Tel Abyad’da pazar yerine bombalı terör saldırısı
Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.
- AA
Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.
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